Inter, al via gli impegni di aprile! Adesso la parte più complicata

Simone Inzaghi si prepara a un mese di fuoco: l’scenderà in campo il doppio delle volte rispetto a Napoli e a qualsiasi squadra italiana. Treseparati, e un sogno da inseguire. START – Inizia oggi il mese più complicato per l’di Simone Inzaghi. I nerazzurri partiranno con l’andata della semifinale di Coppa Italia contro il Milan. Poi sabato invece, ci sarà la trasferta di Serie A contro il Parma al Tardini. Con la semifinale di oggi, l’proverà a capire fin dove può arrivare, considerando anche i tantitra campionato e Champions League. Settimana prossima invece, si entrerà nel vivo con l’andata dei quarti di finale di Champions League. In Baviera, l’proverà ad aprire un cerchio e magari con il rientro di Lautaro Martinez tutto potrebbe sembrare più fattibile.