Innesca due incendi, la Polizia arresta un 20enne

Tempo di lettura: < 1 minutoA Portici ha dato fuoco ad un cassonetto di raccolta indumenti usati – le fiamme hanno anche coinvolto un’auto parcheggiata – e nel vicino comune di Ercolano è stato sorpreso mentre stavaando dei rifiuti posti da lui stesso al centro della strada. Per questo ladi Stato hato unnapoletano, con precedenti di: l’accusa è dio doloso plurimo.Gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, durante il servizio di controllo del territorio, dopo una segnalazione della Sala Operativa, sono intervenuti in piazzale de Lauzieres a Portici, lì è stato individuato il primoo. I Vigili del Fuoco, hanno però segnalato agli agenti di essere intervenuti, poco prima, per estinguere uno simile ma di minore entità ad Ercolano.