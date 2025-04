Metropolitanmagazine.it - Inked by Dani e Paramount: quando la cultura pop incontra il mondo dei tatuaggi temporanei

Leggi su Metropolitanmagazine.it

L’arte delo temporaneo si intreccia con lapop in una nuova collaborazione trabyConsumer Products, il ramo retail e licensing del colosso dell’intrattenimentoGlobal. L’azienda fondata dall’artista newyorkeseEgna ha lanciato una collezione esclusiva diadesivi e decorazioni per unghie ispirata a franchise iconici come Mean Girls, Clueless, Emily in Paris e SpongeBob SquarePants.La nuova collab trabye Mean Girls e Emily in Paris: un mix di nostalgia anni 2000 e stile contemporaneoLa collezione, disponibile da mercoledì, può essere acquistata online e in alcuni store selezionati come Nordstrom, Hot Topic e tramite il servizio in abbonamento FabFitFun. Sia iche le nail art sono venduti a 14,99 dollari, rendendoli accessibili a chiunque voglia aggiungere un tocco di creatività al proprio look senza l’impegno di uno permanente.