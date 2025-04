Internews24.com - Infortunio Lautaro, niente derby per il Toro! Il capitano può rientrare in quella partita

«Ho fatto il massimo per esserci domani sera ma purtroppo i tempi sono stretti. La stagione è lunga e i nostri obiettivi sono ancora tanti. Ci vediamo presto in campo", ha scritto ieri sul suo profilo Instagram il campione argentino.» Queste le parole del capitano dell'Inter, Lautaro Martinez, che con un post su Instagram pubblicato ieri, ha annunciato la sua assenza nella sfida importante di questa sera in programma con il Milan, valida per la semifinale d'andata di Coppa Italia. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, niente derby per il Toro, che continuerà il suo recupero. Martínez non sarà presente nel derby di oggi, ma è pronto a rientrare per la prossima partita di campionato.