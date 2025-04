Inter-news.it - Infortunio Guerreiro prima di Bayern Monaco-Inter. Kompany riflette su un giovane!

Raphaelha svolto un lavoro personalizzato ed è a rischio per i prossimi impegni delcontro l’Augsburg, in Bundesliga, e l’, in Champions League. Il tecnico dei bavaresi pensa ora alla possibilità di schierare un.LA NOTIZIA – Raphaelè l’ultimo dei calciatori difensivi delad aver riportato un problema fisicodel match dell’andata dei quarti di finale di Champions League contro l’. Il calciatore portoghese, infatti, non si è allenato con i compagni nella giornata di oggi 2 aprile. Come riportato dalla Bild, il classe 1993 potrebbe saltare sia la sfida di Bundesliga contro l’Augsburg sia quella di Champions League contro i nerazzurri. Per questo motivo, il tecnico belga Vincentstarebbe pensando a varie alternative per sopperire alla sua eventuale assenza.