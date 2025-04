Juventusnews24.com - Infortunio Cambiaso, Tudor può sorridere in vista di Roma Juve? Segnali importantissimi dopo l’allenamento: novità

Dopo la seduta di allenamento odierna, arrivano notizie positive per quanto riguarda le condizioni di Andrea Cambiaso. Secondo quanto appreso da Juventusnews24, il terzino bianconero ha svolto parte della seduta in gruppo. Migliorano, quindi, le sue condizioni in vista dell'importante sfida della Juventus contro la Roma. Tudor ha potuto avere, per la prima volta da quando è arrivato sulla panchina bianconera, l'Azzurro in gruppo per una parte dell'allenamento. Ancora lavoro differenziato, invece, per Douglas Luiz.