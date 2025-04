Juventusnews24.com - Infortunati Juve, novità importanti dopo l’allenamento odierno per Cambiaso e Douglas Luiz: cosa filtra sulle loro condizioni verso Roma Juve

Leggi su Juventusnews24.com

di Marco Baridon: tutti i dettagli eArrivanoaggiornamentiin casa. Secondo quanto appreso dantusnews24, nella seduta odiernasi è allenato parzialmente in gruppo mentreha svolto ancora lavoro differenziato.Aumentano le possibilità di vedere il terzino bianconero convocato per l’importante sfida in ottica quarto posto contro lamentre per il centrocampista brasiliano bisognerà monitorare le suenei prossimi giorni.Leggi suntusnews24.com