Juventusnews24.com - Infortunati Juve: da Douglas Luiz a Cambiaso, chi potrebbe recuperare per il big match contro la Roma

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: da, chiper il bigin programma domenica sera allo Stadio Olimpico diDomenica sera lascenderà sul terreno di gioco dello Stadio Olimpico per affrontare laper il bigdella trentunesima giornata di campionato che mette in palio punti pesanti per la corsa Champions.Chi traper questa partita? Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport ad oggi resiste la fiducia di poterli arruolare entrambi nella lista dei convocati.Leggi suntusnews24.com