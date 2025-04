Lanazione.it - Infezione dopo il vaccino, un vitalizio come risarcimento

La Spezia, 2 aprile 2025 – Si era sottoposta alcontro il Coronavirus ma da quel momento sono iniziati i problemi fisici che l’hanno costretta alle lunghe cure ospedaliere che non hanno per altro risolto la patologia per la quale dovrà ancora sottoporsi a controlli periodici. Una condizione sanitaria che ha avuto un accompagnamento legale concluso con la decisione della commissione medica di accogliere la richiesta didanno presentata dalla sessantenne spezzina attraverso l’assistenza dell’avvocato Andrea Frau. Alla donna verrà riconosciuta una rendita mensile di 700 eurodi un danno irreversibile e permanente causato dalla somministrazione delcontro il Covid 19. La protagonista dell’azione legale contro ilAstrazeneca è una donna di 60 anni che nella pimavera del 2021 si sottopose alla vaccinazione obbligatoria.