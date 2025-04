Cinemaserietv.it - Infarto per Nanni Moretti: il regista è in terapia intensiva al San Camillo

è stato colpito da une attualmente si trova in rianimazione al San, dove ha subito un intervento chirurgico d’urgenza. Stando alle prime notizie, l’attore esi sarebbe sentito male nel pomeriggio.Al momento, la prognosi disarebbe riservata. RaiNews aggiunge che nella giornata di domani sarà divulgato il primo bollettino medico. Come riporta MalpensaNews, appena due giorni ilaveva partecipato al BAFF – il Busto Arsizio Film Festival, dove si era raccontato con la consueta ironia, parlando di cinema, dei suoi inizi e di torte sacher ed era stato accolto con calore dal pubblico presente.ha 70 anni e già lo scorso ottobre era stato colpito da undi entità più lieve. In quell’occasione ildiede forfait alla presentazione di un film e salutò il pubblico in video, spiegando che stava meglio.