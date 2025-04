Industriali | giù Pilse guerra dazi+02%

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

11.51 "La crescita in Italia riprende slancio solo nel 2026". Così il Centro studi di Confindustria che rivede al ribasso dal +0,9 al +0,6% la stima per il Pil 2025 e prevede una crescita a +1% nel 2026. Incide un clima di incertezza "al massimo storico" legato anche alladei dazi che "pesano come un conflitto commerciale". Gli economisti avvertono: "Lo scenario peggiore di un'eventuale escalation protezionistica" ridurrebbe la crescita a +0,2% nel 2025 e solo al +0,4% nel 2026. Il presidente Orsini: "Servono misure straordinarie,coraggio"