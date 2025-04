Tgcom24.mediaset.it - Indonesia, il cielo si riempie di mongolfiere per la fine del Ramadan

Decine dicolorate, alcune impreziosite dai motivi tradizionali Batik, si alzano in volo sopra Wonosobo, nella provincia centrale di Giava, per celebrare l'Eid al-Fitr, la festività che segna ladel. Le origini di questa spettacolare manifestazione risalgono agli anni '50, ma negli ultimi anni sono state introdotte regole più rigide: i partecipanti devono ancorare i propri palloni e rispettare un limite di volo di 60 metri, per evitare interferenze con il traffico aereo commerciale.