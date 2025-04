Lanazione.it - IncontriAmo l’autismo. Josè che va nelle scuole per condividere emozioni e parole

Arriva, entra in una famiglia, sconvolge la vita a tutti coloro che stanno intorno al bambino che riceve la diagnosi. "Viene definito, in termini scientifici, un lutto, perché muore il figlio che un genitore aveva immaginato e deve sostituirlo con un altro". Lesono di Roberta Trerotola, di Montepulciano, mamma diVella, 11 anni, protagonista del progetto ‘’ che sta ottenendo uno straordinario successo, portando, dall’Infanzia alle Superiori, non lezioni ma la diretta testimonianza di Jo’, come tutti lo chiamano, usando un linguaggio semplice e diretto. Quella che poteva essere una storia di rinuncia e disperazione, diventa così la storia d’amore di una famiglia per gli altri, un esempio di speranza a cui ispirarsi. "Dopo dei test medici, a cuifu sottoposto a sedici mesi, ricevemmo il responso definitivo quando il bambino aveva due anni e mezzo" racconta ancora Roberta, che insieme al papà Nicola e ai fratellini Gaia, 10 anni, e Zeno, di 7, questi ultimi descritti "come la sua chiave per comprendere il mondo", ha riorganizzato la sua esistenza per far condurre ala migliore vita possibile.