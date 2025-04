Lanazione.it - Incontri dedicati agli operatori del turismo a Pisa, oggi la conclusione in Baleari

Leggi su Lanazione.it

, 2 aprile 2025 - Si è svolto in sala dellein palazzo Gambacorti il quarto e ultimo incontro del percorso dedicatodel settore turistico e culturale organizzato dal Comune diper incentivare l’integrazione tra il settore turistico e il patrimonio culturale della città. L’incontro ha visto la partecipazione di circa 40 partecipanti che, divisi in gruppi, hanno affrontato quattro diverse tematiche, identificando possibili soluzioni innovative e progettando azioni concrete per migliorare l’accoglienza in città. "Si è concluso il primo ciclo didedicato al coinvolgimento deglituristici e della cittadinanza per accrescere la consapevolezza del significato del nostro abitare in un contesto che si contraddistingue come patrimonio Unesco – dice l’assessore alPaolo Pesciatini -.