Incidente stradale in via Tarlati: minore trasportato al San Donato

Il servizio di emergenza 118 dell’Asl Tse è stato attivato oggi alle ore 14:35 a seguito di untra un’auto e uno scooter in via, nel comune di Arezzo.A seguito dello scontro, unè rimasto ferito ed è statoin codice 2 all’ospedale Sandi Arezzo per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti tempestivamente l’auto infermierizzata di Arezzo, la Croce Bianca di Arezzo e la polizia municipale per i rilievi dell’e la gestione della viabilità.L'articoloin viaal Sanproviene da Arezzo News.