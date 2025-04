Thesocialpost.it - Incidente frontale nel Brindisino: muore 34enne, grave il conducente dell’altra auto

Un violento scontrosi è verificato nella mattinata del 2 aprile sulla strada provinciale che collega Ceglie Messapica a Martina Franca. A perdere la vita è stato un uomo di 34 anni, residente a Cisternino, deceduto poco dopo il suo arrivo al Pronto Soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi a causa delle gravi ferite riportate nell’.Un altro ferito in codice rossoIl tragico impatto ha coinvolto due veicoli: la Hyundai guidata dalla vittima e una Mini Cooper. Anche l’uomo alla guida della secondaè rimasto ferito ed è stato trasportato d’urgenza al Perrino con codice rosso.Sul luogo dell’sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Ostuni, che hanno lavorato per estrarre i feriti dalle lamiere e mettere in sicurezza l’area, mentre la Polizia Locale ha effettuato i rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto.