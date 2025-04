Ilgiorno.it - Incendio all’ospedale di Luino, fiamme da un serbatoio di biossido di cloro: scatta l’allarme in due reparti

(Varese), 2 aprile 2025 – Un principio d'si è verificato oggi all'ospedale di. Non si registrano feriti ma la struttura ha riportato danni ad alcuni impianti con disagi che potrebbero protrarsi per alcuni giorni, come ha riferito la stessa struttura sanitaria. Lesono divampate intorno alle 13, per cause ancora da accertare, in un'area esterna del padiglione centrale, in corrispondenza di undidi. L', subito circoscritto e spento dai vigili del fuoco, ha però comportato danni "ai locali di una vicina sottocentrale termica che serve alcuni servizi dell'ospedale" causando una mancanza di acqua calda nel reparto di Medicina generale, dove i pazienti ricoverati sono stati accolti in altre due aree di degenza libere nello stesso padiglione, e anche al blocco operatorio.