Ilrestodelcarlino.it - Incarico per il Magnifico Giorgio Calcagnini. Eletto nella giunta della Conferenza dei rettori

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nuovo importante ruolo nazionale per ilrettoreCarlo Bo: è statocome componenteCRUI, ladeidelle Università Italiane. L’elezione è avvenuta nel corso dell’ultima assemblea, che si è tenuta a Roma giovedì scorso, il 27 febbraio. "La partecipazione a quest’organo collegiale – spiega ilrettore – rappresenta per me un impegno non solo istituzionale, ma anche intellettuale e civile. Come pubblica amministrazione e istituzione formativa di ordine superiore, l’Università sta assecondando il cambiamento in atto nel mondo per continuare ad assicurare la migliore qualitàdidattica, dei servizi,ricerca econdivisione degli esiti scientifici con i territori di appartenenza al solo scopo di generare valore pubblico.