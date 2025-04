Zon.it - Inaugurata la nuova Caserma dei Carabinieri a Pellezzano: sarà intitolata all’Appuntato Sabato De Vita, Medaglia d’Oro al Valor Militare

Si è svolta oggi, mercoledì 2 aprile 2025, alle ore 10:30, la cerimonia ufficiale di inaugurazione delladeidi, situata in via N. Russo 8, nella frazione Coperchia.L’evento ha avuto un significato ancora più profondo grazie all’intitolazione della strutturaDeal, il cui coraggio e sacrificio restano scolpiti nella memoria collettiva.Alla cerimonia hanno preso parte numerose autorità civili, militari e religiose del territorio, a testimonianza dell’importanza dell’iniziativa per l’intera comunità locale. Presenti anche gli alunni dell’Istituto Comprensivo di, accompagnati dai loro insegnanti, per vivere un momento di educazione alla memoria e al rispetto delle istituzioni.Lasede dell’Arma rappresenta un presidio fondamentale per la sicurezza del territorio e un segnale tangibile della vicinanza dello Stato ai cittadini.