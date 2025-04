Bergamonews.it - In UniBg la matematica incontra la cultura umanistica

Bergamo. Esplorare il rapporto tra lae discipline apparentemente distanti, come letteratura, storia, filosofia e arte: è questo l’obiettivo del ciclo di seminari formativi “& .”, un’iniziativa organizzata dal Centro Cqiia-MatNet dell’Università di Bergamo in collaborazione con Mathesis Bergamo Aps.Le varie sessioni si terranno dal 4 aprile al 23 maggio nell’Aula Bertocchi della sedein via dei Caniana e saranno fruibili anche da remoto su Microsoft Teams.Gli incontri, inseriti nell’ambito del “Piano Lauree Scientifiche” e aperti a tutti gli interessati, si svolgeranno il venerdì pomeriggio, dalle 17 alle 18,30. Offriranno una riflessione su come la, con i suoi metodi e linguaggi, abbia influenzato e continui a influenzare ambiti umanistici e artistici, generando sinergie inattese e feconde.