Iodonna.it - In occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, scopriamo quali sono i segnali cui un genitore deve fare attenzione

L’autismo, o meglio i disturbi dello spettro autistico,un insieme di diverse alterazioni del neurosviluppo che si manifestano nei primi anni di vita. I genitori posaccorgersi delle difficoltà del bambino di interagire e comunicare, e dei suoi comportamenti ripetitivi e stereotipati. In, istituita dalle Nazioni Unite, che ricorre il 2 aprile,con uno dei massimi esperti a livello nazionalecui mamma e papà dovrebbero prestare. Autismo: quanto ne sappiamo davvero? Il video che ci mette alla prova X Leggi anche ›Sindrome di Asperger:e le differenze con l’Autismo Autismo: l’incidenza in Italia e nel mondoIl disturbo dello spettro autistico si presenta in modo molto variabile da caso a caso, ma in generale è caratterizzato dalla compromissionecomunicazione e dell’interazione sociale e dalla presenza di interessi e comportamenti ristretti e ripetitivi.