Latuafonte.com - In cerca di vendetta (2024) come finisce: spiegazione del finale

Indiè un film thriller deldiretto da Adrian Langley, in onda su TV8 il 2 aprile 2025 alle ore 13.45. La trama segue la storia della trentenne Caris, la quale si ritrova ad affrontare delle complicazioni durante un trattamento di fecondazione in vitro con il dottor Marrik. La donna dà le colpe al medico per ciò che le è accaduto e lo rapisce, rinchiudendolo nel seminterrato di casa sua. Ora Caris vuole farsi giustizia, anche rischiando la sua stessa vita.Indi: trama completaLeggi anche: Un assassino in famiglia (Leggi anche: Una promessa fatale (2023)La trama del film Indiinizia con Caris Carter, una professoressa di lavoro sociale, che tiene una lezione su giustizia e