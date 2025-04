Iodonna.it - In cerca di idee sempre nuove per varcare la soglia dell’ufficio? Ecco cinque outfit d’ispirazione direttamente dalle sfilate

Leggi su Iodonna.it

Se il lavoro spesso e volentieri finisce per essere uguale a sé stesso, l’può variare sensibilmente. Lesono un modo originale per prendere ispirazione su come vestirsi in ufficio. Leggi anche › A lavoro come in passerella. I look più belli delleda copiare in ufficio L’alto tasso di formalità lasciapiù spazio a risvolti casual, anche tra le mura aziendali. Nel videolook di tendenza da copiare.iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATAL'articoloall’ufficio:perfetti da copiare iO Donna.