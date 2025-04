Ilrestodelcarlino.it - In casa aveva la ‘droga dello stupro’: arrestato cinquantenne insospettabile

Modena, 2 aprile 2025 – Un50enne è statoa Savignano sul Panaro dai carabinieri per possesso di diverse sostanze stupefacenti sintetiche e tra queste anche la Ghb, cosiddetta: ini militari dell’Arma ne hanno trovati 62 grammi. Quando i carabinieri, insospettiti dai movimenti attorno all’abitazione, sono entrati, hanno trovato il 50enne in possesso di droghe sintetiche come 8 grammi di Mdpv, 28 di Mdma, 6 di Lsd, 16 grammi di Mefedrone e, appunto, 62 di Ghb. All’interno della stessa abitazione anche due bilancini di precisione e 160 euro in contanti, ritenuto provento dell’attività di spaccio. L’arresto del 50enne è stato convalidato, per lui il giudice ha disposto i domiciliari. Cos’è il Ghb Il gamma-idrossibutirrato o acido gamma-idrossibutirrico è usato soprattutto nei locali notturni affollati, dove è facile perdere di vista per un attimo il proprio bicchiere.