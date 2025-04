Sport.quotidiano.net - In campo. Di Maggio pronto al rientro. Angella out fino agli spareggi

Leggi su Sport.quotidiano.net

Doppia seduta di allenamento a Pian di Massiano per il Perugia di Vincenzo Cangelosi in vista della partita di sabato sera suldell’Arezzo. Tutti a disposizione dell’allenatore fatta eccezione di, Bartolomei e Lewis. Il capitano è ai box per un fastidio che potrebbe fermarloalla fine della stagione. Potrebbero esserci margini nel caso in cui il Perugia dovesse andare. Fuori uso anche Lewis e Bartolomei per le prossime quattro sfide di campionato. Buone notizie, invece, arrivano da Leo, Dell’Orco e da Di. Leo ha smaltito l’influenza e si candida per una ma dall’inizio al posto dello squalificato Leo. Dell’Orco, fermato a scopo precauzionale, dovrebbe riprendere la sua ma al centro della difesa. Chance ad Arezzo anche per Di: il centrocampista non avrà una ma dall’inizio, visto il lungo stop per infortunio, ma potrebbe ritarsi uno spazio in corsa per ritrovare minuti e condizione.