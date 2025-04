Ilrestodelcarlino.it - Impianto Edison, la decisione entro maggio

ha presentato le controdeduzioni relativamente alla realizzazione dell’di trattamento per i rifiuti nella zona della Zipa. Ora sarà la Conferenza di servizi, che sarà convocata dalla Provinciala metà di, a dover sciogliere le riserve. In quella sede, infatti, si avranno notizie relativamente all’opera:potrà procedere o, al contrario, l’intero iter dovrà arrestarsi? Come noto, a inizio marzo il Consiglio comunale di Jesi era arrivato all’approvazione di una mozione unitaria contro l’, in cui si impegnavano il sindaco Fiordelmondo e la Giunta "a continuare a fornire ogni contributo tecnico e politico necessario a dare seguito, in ogni sede e fase del procedimento, al parere negativo". Documento bipartisan, quello, che era stato sottoscritto e controfirmato daranza e opposizione, in seguito a un articolata discussione in cui erano intervenuti anche il presidente provinciale Daniele Carnevali e il liquidatore giudiziale del Consorzio Zipa Camillo Catana Vallemani.