Ilnapolista.it - Immobile vuole lasciare il Besiktas: c’è l’Inter su di lui (Fanatik)

Leggi su Ilnapolista.it

Cirotornerà in Italia? La sua prima stagione in Turchia, al, sta per concludersi e pare che l’attaccante sia nei radar del, che ha in panchina il suo ex allenatore Simone Inzaghi.è super la prossima stagioneIl portale turcoscrive:Ciroha preso la sua decisione. Il centravanti italiano ha iniziato a guardarsi intorno. È stato riferito che il calciatore guarda positivamente alesse deldalla Serie A e ha dato il via libera perile tornare in Italia a fine stagione.L’ex Lazio: «Conte e Inzaghi sono due “pazzi”, meticolosi e votati alla vittoria»L’ex capitano della Lazio ha rilasciato delle dichiarazioni a Sky Sport:«Togliamo di mano il telefono ai ragazzi, con una struttura così ti viene voglia di giocare».