Inter-news.it - Immobile cerca squadra, c’è l’Inter? L’indiscrezione dalla Turchia!

Leggi su Inter-news.it

Cironon sta vivendo un periodo positivo ad Istanbul con il Besiktas. L’attaccante pare stiando, dietro c’è veramente? Arriva, precisamente da Fanatikcomtr.ADDIO? – L’esperienza di Ciroinera iniziata come fosse un sogno. Gol in Supercoppa die vittoria per il suo Besiktas. Sembrava l’inizio di una storia d’amore idilliaca con il mondo di Istanbul, ma poi è andato tutto diversamente. Lasta girando male, le vittorie mancano e il campionato è andato ormai perso.sta segnando meno e nelle ultime partite con Ole Gunnar Solskjaer ha giocato sempre meno.-Inter, tutto vero? La confermaMERCATO – A nemmeno un anno dall’addio alla Lazio e all’Italia Ciropotrebbe realmente tornare.