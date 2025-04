Movieplayer.it - Ilary Blasi e Francesco Totti, divorzio complicato: Cristiano Iovino conferma la relazione con la conduttrice

Leggi su Movieplayer.it

Iltrasi complica: per la prima volta infatti, in aula ha testimoniato. Il personal trainer hato lacon la. Ieri si è svolta l'udienza per la separazione tra: per la prima volta in Tribunale si è presentato a testimoniare, personal trainer finito al centro del gossip per la presuntacon la. Una liason che laha sempre smentito ma che ieri, al contrario, lo stessohato.in tribunale: laconPer la prima volta infatti,si è presentato in aula: lo ha fatto in un momento cruciale per la causa di separazione, giunta ormai a una fase cruciale. È stato .