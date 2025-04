Tvzap.it - Ilaria uccisa dall’ex fidanzato, le dolorose parole del fratello di lei

È stata trovata senza vitaSula, la 22enne scomparsa il 25 marzo scorso a Roma. Il suo corpo è stato rinvenuto in fondo a un dirupo in un’area boschiva nei pressi del Comune di Poli, chiuso all’interno di una valigia. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio, mentre la polizia ha già fermato Mark Antony Samson, l’exdella vittima, di 23 anni. Sono strazianti ledeldiSula. (Continua dopo le foto)Leggi anche: Italia sotto choc, ragazza trovata in casa con un coltello in testaLeggi anche:scomparsa da giorni, poco fa la terribile scoperta: come l’hanno ritrovataSula trovata morta, incastrato l’exdella vittimaAd incastrare Samson sarebbero stati i tabulati telefonici e le celle che hanno tracciato gli spostamenti del telefono della ragazza.