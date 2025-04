Thesocialpost.it - Ilaria uccisa dall’ex fidanzato, le dolorose parole del fratello di lei

Leggi su Thesocialpost.it

Il tragico ritrovamento diSula, la giovane di 22 anni scomparsa a Roma il 25 marzo, ha scosso profondamente l’opinione pubblica. Il suo corpo è stato scoperto in una valigia in una zona boschiva vicino a Poli. L’ex, Mark Antony Samson, è stato arrestato con l’accusa di omicidio. Ledeldisono un grido di dolore che fa eco in tutto il paese. (Continua dopo le foto)Le Prove Contro l’ExGli inquirenti hanno ricostruito i movimenti di Samson grazie ai tabulati telefonici e alle celle di localizzazione. Si sospetta che il giovane abbia usato il cellulare diper postare sui social, tentando di depistare le indagini. Nonostante la confessione, il telefono non è stato recuperato: Samson avrebbe ammesso di averlo gettato in un tombino a Roma.