Mondouomo.it - Ilaria Sula: Un Altro Femminicidio, Un’Altra Vita Spezzata Che Non Doveva Lasciarci Così…

Leggi su Mondouomo.it

Ancora una volta ci troviamo a raccontare una storia che non avremmo mai voluto scrivere;giovane donna,, 22 anni, è stata brutalmente strappata alla. Il suo corpo senzaè stato ritrovato questa mattina, chiuso in una valigia e gettato in un dirupo nei pressi di Poli, tra Tivoli e Roma. .