Ilaria Sula uccisa mentre i genitori dell’ex erano in casa | cosa si sa finora dell’indagine su Samson

è statala sera del 25 marzo nell’appartamento di famiglia di Mark, il 23enne ex fidanzato arrestato nella notte. La studentessa di Terni è stata colpita da diverse coltellate nella– ora sotto sequestro – di via Homs, nel quartiere Africano di Roma, all’interno della quale c’del presunto assassino. Hanno sentito o visto qual? Hanno coperto il ragazzo dopo essersi accorti di quanto accaduto? Entrambi verranno ascoltati dai magistrati nei prossimi giorni per comprendere se si siano accorti di quanto stava accanto nella stanza accanto, ma in ogni caso non potranno essere – eventualmente – indagati per favoreggiamento in quanto parenti stretti.Secondo quanto ricostruito, anche sulla base di quanto detto dallo stesso ragazzo davanti agli investigatori della Squadra Mobile subito dopo il fermo e, in maniera più abbottonata durante l’interrogatorio con il procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, è questo il quadro provvisorio nel quale è maturato il femminicidio di