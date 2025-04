Ternitoday.it - Ilaria Sula uccisa a coltellate e chiusa in una valigia mentre i genitori dell’ex erano in casa: la ricostruzione

Leggi su Ternitoday.it

è statacon diversenell’appartamento in cui il suo ex fidanzato, Mark Samson, vive assieme ai, in via Homs, quartiere Africano di Roma. Dopo l’omicidio, il ragazzo ha nascosto il cadavere della studentessa originaria di Terni in una grossa