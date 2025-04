Lapresse.it - Ilaria Sula, trovata morta la studentessa scomparsa a Roma: il corpo in una valigia

E’ stata ri, lail 25 marzo scorso. Ildella ragazza di 22 anni è stato ritrovato, chiuso in un valigione, in fondo a un dirupo di un’area boschiva nel Comune di Poli, in provincia di.L’omicidio potrebbe essere avvenuto, secondo quanto apprende de LaPresse, in via Homs nel quartiere Africano a. Le indagini degli investigatori della polizia di Stato della squadra mobile die del commissariato San Lorenzo si concentrano sulla relazione sentimentale che era stata recentemente conclusa con un ragazzo di origini filippine., laerail 25 marzo dalla zona di San Lorenzo a. Sui social e sulla stampa locale erano comparsi appelli per ritrovarla. La, iscritta alla facoltà di statistica alla Sapienza, era originaria di Terni.