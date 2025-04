Dayitalianews.com - Ilaria Sula trovata morta in un bosco: il cadavere della 22enne in una valigia

Tragico esito per la scomparsa di. La studentessascomparsa da San Lorenzo è statain undi Poli.è statanel Comune di Poli, nella provincia di Roma. La studentessa ventiduenne è stata rinvenuta all’interno di una, gettata in fondo a un dirupo in un’area boschiva. Il macabro ritrovamento è avvenuto all’alba di oggi, mercoledì 2 aprile.Per il delitto, il principale sospettato è l’ex fidanzato, con il quale la giovane aveva interrotto la relazione circa un mese fa. Gli investigatoriPolizia di Stato erano sulle sue tracce da giorni, dopo la denuncia di scomparsa presentata dalla famiglia. Le ricerche, condotte in diverse zone tra Roma e la Città Metropolitana, si sono purtroppo concluse nel peggiore dei modi.