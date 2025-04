Anticipazionitv.it - Ilaria Sula trovata morta: il luogo, il presunto assassino e gli ultimi messaggi

, studentessa universitaria di appena 22 anni, è stataquesta mattina in un dirupo a Poli, in zona Monti Prenestini. Il corpo della giovane, scomparsa da una settimana, era chiuso all’interno di una valigia. A guidare gli agenti suldel ritrovamento sarebbe stato il suo ex fidanzato, un ragazzo di 23 anni di origine filippina, ora interrogato in questura con le accuse di omicidio volontario e occultamento di cadavere.Il corpo scoperto in una valigia tra i boschi di PoliIl tragico ritrovamento è avvenuto in un’area boschiva e isolata, nei pressi del Comune di Poli. Gli agenti del commissariato San Lorenzo e della squadra mobile di Roma hanno trovato il cadavere della giovane all’interno di un valigione, in fondo a un dirupo. Le indagini si stanno concentrando su una presunta relazione conclusa da poco, cheavrebbe avuto con un ragazzo di origini filippine.