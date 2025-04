Ilaria Sula | ritrovato in una valigia il corpo L’ex fidanzato fermato è sotto interrogatorio | avrebbe postato sui social di lei dopo l’omicidio

Leggi su Open.online

Ad incastraredi, la ragazza trovata morta in unain un dirupo a Poli, in provincia di Roma, sarebbero stati anche i tabulati e le celle del telefono della ragazza. Le indagini degli investigatori della Squadra Mobile di Roma e del commissariato San Lorenzo hanno permesso l’individuazione del 23enne filippino, che nei giorni della scomparsa della ragazza, allontanatasi dal 25 marzo dal suo appartamento nel quartiere di Furio Camillo,utilizzato il telefono della ex per postare storie sul profilodella ragazza. I pm, coordinati dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, stanno interrogando il 23enne. È in stato di fermo: per lui si profilano le ipotesi di reato di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Ildiè statoin un’area boschiva in fondo ad un dirupo, nei pressi del comune di Poli, all’interno di un valigione.