Feedpress.me - Ilaria Sula, ritrovato in una valigia il corpo della studentessa 22enne scomparsa a Roma. Fermato l'ex fidanzato

Leggi su Feedpress.me

Avrebbe confessato Mark Antony Samson , il 23enne di origini filippineper l’omicidio, lauccisa a coltellate a. Il ragazzo è stato portato in Questura e l'interrogatorio è ancora in corso.eralo scorso 25 marzo dalla sua casa di Furio Camillo, a. Ilgiovane è statoin un’area boschiva in fondo.