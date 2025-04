Lapresse.it - Ilaria Sula, la Sapienza ricorda la giovane uccisa dall’ex

(LaPresse) – Hanno risposto in tanti all’appello della Rettrice de La, Antonella Polimeni per un momento di ricordo di, lafidanzato.. Ragazzi e ragazzi stretti in un “silenzio rumoroso” cadenzato solo dal tintinnio di chiavi diventato simbolo della protesta contro i reati di femminicidio. La rettrice Polimeni, insieme ai giovani che frequentavano il corso nella Facoltà di Statistica conha posato un mazzo di fiori bianchi sotto uno striscione che raffigurava la ragazza