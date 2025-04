Notizie.com - Ilaria Sula, il sogno spezzato della laurea in Statistica: chi è il suo presunto assassino

Nessun lieto fine per: la studentessa discomparsa il 25 marzo è stata trovata morta. Chiusa in una valigia. Fermato l’ex 23enne., ilin: chi è il suo(Ansa Foto) – notizie.comColpita a coltellate e chiusa in una valigia. Per giorni i suoi familiari e amici hanno creduto che fosse “semplicemente” scomparsa. Invece è stata uccisa, forse dall’ex, e il suo corpo è stato ritrovato questa mattina nel dirupo in un’area boschiva vicino al Comune di Poli.era originaria di Terni e si era trasferita a Roma per frequentare il corso ditriennale inall’Università La Sapienza. Tutti i suoi sogni sono stati spezzati da coltellate fatali e si presume che a sferrarle sia stato proprio l’ex: un ventitreenne di origini filippine che è stato fermato questa mattina, mercoledì 2 aprile, dopo un interrogatorio dei pubblici ministeri coordinati dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, negli ufficiQuestura di Roma.