Notizie.com - Ilaria Sula e Sara Campanella: perché i presunti killer non sono indagati per femminicidio?

Leggi su Notizie.com

I due sospettati per le morti dinonper il reato di: per quale ragione.nonper? (Ansa Foto) – notizie.comSi chiamano Eliza, Stefania, Maria, Jhoanna, Eleonora, Cinzia, Tilde, Sabrina, Laura. E alla lista nelle ultime ore vanno aggiunti i nomi dile dieci donne morte da gennaio di quest’anno per mano di un ex. E che dimostrano che in Italia il fenomeno dei femminicidi è più diffuso che mai.L’ultima vittima è, 22 anni e il sogno di terminare gli studi al corso di laurea triennale in Statistica alla Sapienza di Roma. Si era trasferita da Terni per portare a termine il suo obiettivo, ma nelle scorse ore è stata ritrovata in un bosco nel Comune di Poli, chiusa in una valigia dopo essere stata uccisa a coltellate.