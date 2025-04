Donnapop.it - Ilaria Sula, chi è l’ex fidanzato?

Leggi su Donnapop.it

La tragica morte diha sconvolto la città di Roma e non solo, con il ritrovamento del suo corpo in un’area boschiva. A fare luce sulla vicenda, che ha scosso la comunità, è stato il coinvolgimento deldella giovane, un 23enne di origini filippine.Le indagini della polizia, coordinate dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, si sono concentrate sul suo profilo e sul suo possibile ruolo nella scomparsa della ragazza, con l’accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Il caso si sta sviluppando rapidamente e sta emergendo sempre di più la figura di questo giovane, che potrebbe essere l’elemento chiave per comprendere la tragica fine di.Chi èdidi, un 23enne di origini filippine, è attualmente sotto interrogatorio da parte degli inquirenti.