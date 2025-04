Thesocialpost.it - Ilaria Sula, 22enne trovata morta nella valigia: il fidanzato ha confessato

Leggi su Thesocialpost.it

Si è conclusa nel peggiore dei modi la scomparsa di, la studentessadella Sapienza di Roma di cui si erano perse le tracce lo scorso 25 marzo. Il suo corpo è stato ritrovato questa mattina all’alba, nascosto all’interno di un valigione, in un dirupo vicino al comune di Poli, a circa 40 chilometri dalla Capitale.A compiere l’omicidio sarebbe stato il, Mark Samson, che hadopo un lungo interrogatorio.La confessione e le accuseSamson, 23 anni, è stato fermato e interrogato in Questura dai magistrati coordinati dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini. Secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe accoltellato più voltenell’appartamento di via Homs, nel quartiere Africano di Roma, dove viveva con i genitori. Dopo il delitto, avrebbe nascosto il corpo in unae lo avrebbe abbandonato nel bosco.