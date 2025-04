Ilfoglio.it - Il vero bipolarismo italiano è quello tra piagnoni e palleschi

Gli esorcisti contro Mastella non è solo un potenziale soggetto per un B-movie tipo “Zorro contro Dracula” o “L’incredibile Hulk contro Barbarella”: è un caso di cronaca che costituisce l’epitome deldi cui è preda la nostra epoca.che, tuttavia, non è nulla di nuovo, risalendo alla fine del Quattrocento. All’epoca, l’evolutissima repubblica di Firenze si ritrovò suddivisa fra i, ossia i moralizzatori che sostenevano Savonarola, e i, ossia i nostalgici del dissoluto governo dei Medici (il cui stemma conteneva cinque sfere, donde il nome). Anche oggi ivanno per la maggiore: gli esorcisti che vogliono impedire al sindaco di Benevento di organizzare una festa popolare sulle streghe, con la scusa che così si “promuove il male presentandolo in modo affascinante” e si “offre alla gente del veleno nascosto sotto sapore di miele”, sonodi prima categoria.