Gqitalia.it - Il Val Kilmer più premiato dalla critica è anche quello più sconosciuto, lontano da Top Gun, Heat, Batman o I Doors

Leggi su Gqitalia.it

Val, tra gli interpreti più iconici degli anni Ottanta e Novanta, c'è chi lo ricorderà come struggente protagonista di Thenei panni di Jim Morrison e chi come accattivante antagonista di Tom Cruise in Top Gun nel ruolo di Iceman. In realtà, però, questa icona del cinema lasciato il segnoin un'altra veste. Forse in pochi sanno che l'attore statunitense, scomparso il 1° aprile 2025, all'età di soli 65 anni, in seguito alle complicazioni di una malattia che lo perseguitava da anni, ha scritto, diretto e interpretato un'opera teatrale, dal titolo Cinema Twain.Cinema Twain, come e quando Valè diventato regista (di se stesso)Siamo nel 2012 e Valdecide di dare forma a un'idea, riprendendo un suo spettacolo di un paio d'anni prima, Citizen Twain, per cui ricevette addirittura un dottorato onorario alla William Woods University.