Il tuo lato migliore Eva Henger qui si fermano gli occhi E lei | Guarda sempre avanti mai dietro

Evacontinua a catturare l’attenzione del pubblico, sia per le sue dichiarazioni che per le immagini condivise sui social media. Recentemente, ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae di spalle in bikini, accompagnata dalla didascalia: “remai, a testa alta”. Questo scatto ha suscitato numerosi commenti e reazioni da parte dei suoi follower.?Negli ultimi giorni, Eva ha avuto un acceso confronto con la figlia Mercedesz riguardo alla relazione di quest’ultima con Lucas Peracchi. La discussione ha trovato eco anche sui social, generando un ampio dibattito tra i fan. Nonostante queste tensioni familiari, Eva sembra intenzionata a concentrarsi sul futuro, come suggerisce il suo recente post su Instagram.? Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva(@eva)L’immagine condivisa evidenzia la sua forma fisica invidiabile, dimostrando che, nonostante il passare degli anni, mantiene un aspetto che continua a far parlare di sé.