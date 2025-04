Lanazione.it - Il truck della Polizia nel Parco. Arriva "Una vita da social". Come evitare i pericoli in ’rete’

Fa tappa a Follonica oggi il"Unada", la più importante campagna educativa itinerante realizzata dalladi Stato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione nell’ambito del progetto ’Generazioni Connesse’ per la sensibilizzazione e prevenzione sui rischi erete per i minori. "Unada" è un progetto ideato per diffondere una maggiore consapevolezza dei rischi del mondo cyber e per promuovere un uso più responsabile e consapevoletecnologia. Particolare attenzione è dedicata all’approfondimento di tematiche attuali e che vedono coinvolti i ragazzi,l’educazione sentimentale online, l’adescamento, il cyberbullismo e tutte quelle situazioni che possono avere ripercussioni anche sulla sfera loro emotiva dei minori. Oggi, nelCentrale, l’incontro sarà aperto a tutta la cittadinanza e vedrà il coinvolgimento di circa 300 studentiscuola primaria e secondaria di 1° e 2° grado, con i rispettivi docenti.