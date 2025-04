Tg24.sky.it - Il Trentino-Alto Adige è la regione con il tasso di fecondità più alto. Sardegna ultima

Che l’Italia abbia un problema di natalità non fa nemmeno quasi più notizia: il calo negli ultimi anni è stato costante. Il fatto che la situazione continui a peggiorare invece fa più rumore. Con 1,18 figli per donna, il 2024 segna un ulteriore calo dellanel nostro Paese, che è sceso per la prima volta al di sotto del minimo toccato nel 1995 (1,19). Venti anni fa nascevano comunque 526mila bambini, lo scorso anno 369.922 (190.129 bambini e 179.793 bambine), con una diminuzione del 2,6% sui numeri registrati nel 2023. È il quadro che emerge dagli ultimi indici demografici rilasciati dall’Istat. Ma quali sono le regioni dove in media ogni madre fa più figli?