Il titolo ufficiale di Spider-Man 4 spiegato semplicemente

Dopo anni di attesa, è stato rivelato ildel quarto film di-Man con Tom Holland.-Man: Brand New Day uscirà nei cinema l’anno prossimo. Ildel prossimo film è stato annunciato dal regista del sequel, Destin Daniel Cretton, durante l’edizione di quest’anno del CinemaCon. Le riprese principali di-Man: Brand New Day dovrebbero iniziare quest’estate. Tom Holland è attualmente impegnato con la sua interpretazione nell’ultimo film di Christopher Nolan, The Odyssey. L’ultima volta che abbiamo visto Peter Parker, il giovane eroe ha chiesto a Dottor Strange di far dimenticare al mondo intero della sua esistenza. L’incantesimo ha funzionato, come si vede negli ultimi momenti di-Man: No Way Home , quando Peter non è stato nemmeno riconosciuto dalla sua ex fidanzata MJ.